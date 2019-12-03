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Адвокат: задержанный экс-министр финансов Ингушетии не знал, что находится в розыске

Беслан Батхиев сообщил, что Руслан Цечоев находился на лечении

МАГАС, 3 декабря. /ТАСС/. Бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев, которого объявили в розыск после неявки в Магасский районный суд на оглашение ему приговора за нецелевое расходование 2 млрд рублей бюджетных средств и задержали во вторник утром правоохранителями, находился на лечении и не знал, что объявлен в федеральный розыск. Об этом ТАСС сообщил адвокат экс-министра Беслан Батхиев.

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В Магасском районном суде ТАСС сообщили, что бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев и его подчиненный Ваха Берсанов осуждены на пять лет лишения свободы и объявлены в федеральный розыск, так как на оглашении приговора они не присутствовали. Решение Магасского районного суда защита обжаловала в Верховном суде республики. "О существовании постановления об объявлении в розыск Цечоев не знал. Он находился на лечении и узнал о постановлении только после задержания, сегодня утром", - сказал собеседник агентства.

Также адвокат считает, что после обжалования в Верховном суде приговора и меры пресечения Цечоев не должен был быть задержан. "Мы направили заявление на имя и.о. начальника МО МВД РФ "Сунженский" Амирхана Костоева и на имя министра внутренних дел республики Михаила Коробкина о том, что с учетом обжалования нами приговора любые действия правоохранителей, направленные на исполнение приговора (заключение под стражу Цечоева), являются противозаконными и будут нами рассматриваться как превышение должностных полномочий, влекущее уголовную ответственность по ст. 286 УК РФ", - сказал Батхиев.

Накануне пресс-служба следственного управления СК РФ по Ингушетии сообщала, что экс-министру финансов республики и бывшему начальнику отдела компенсационных выплат Минфина приговором суда назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием в колонии-поселении за нецелевое расходование 2 млрд рублей бюджетных средств.

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