Потерпевшие по делу банды Цапка инициировали возбуждение нового уголовного дела о хищении

КРАСНОДАР, 3 декабря. /ТАСС/. Потерпевшие по делу членов банды Сергея Цапка, орудовавшей в Кущевском районе на Кубани, обратились с заявлением в следственные органы, инициируя возбуждение нового уголовного дела в отношении членов банды об обстоятельствах хищения денежных средств, которые ранее не проверялись. Об этом сообщил ТАСС во вторник директор юридической компании "Центр Правосудия" Армен Восканян.

Ранее сообщалось, что суд постановил взыскать в пользу потерпевших по делу банды Цапка порядка 300 млн рублей. Более 119 млн рублей взыскано со счета его матери в 2018 году. Вдова Цапка перечислила пострадавшим около 31 млн рублей, которые находились на арестованном с 2010 года счете. Также было открыто производство в отношении Андрея Быкова, Вячеслава Рябцева, Владимира Алексеева о взыскании 100 млн рублей.

"Мы обратились в следственные органы Краснодарского края с заявлением и материалами по поводу невозвратных кредитов, которые члены банды получали в банках на подконтрольные фирмы, сумма более 5 млрд рублей. В этой части следственными органами не была дана оценка их действиям, так как расследовалось основное направление - убийства, а экономическая часть деятельности банды не проверялась. В итоге деньги, которые были похищены, остались у родственников членов банды", - сказал Восканян.

Он отметил, что похищенными денежными средствами могут продолжать пользоваться родственники членов банды. По его словам, собранные материалы, подтверждающие факты хищений, являются результатами адвокатского расследования. По его словам, денежные средства могли быть похищены у таких банковских организаций, как Россельхозбанк, Сбербанк и других финансовых организаций.

Банда Сергея Цапка орудовала в кубанской станице Кущевская с 1998 по 2010 год. По данным следователей, на счету преступников 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек в доме фермера Сервера Аметова. 19 ноября 2013 года суд приговорил Сергея Цапка к пожизненному заключению, в июле 2014 года он умер в СИЗО от инсульта.