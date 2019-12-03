Раненная в результате стрельбы в кафе в Сухуме официантка умерла в больнице

СУХУМ, 3 декабря. /ТАСС/. Двадцатидвухлетняя официантка ресторана в центре Сухума Доминика Акиртава, раненная 22 ноября во время перестрелки, умерла в больнице.

"Тяжело раненная в ходе перестрелки 22 ноября в Сухуме Доминика Акиртава, находившаяся с того дня в отделении реанимации Республиканской больницы в состоянии тяжелой комы ушла из жизни, не приходя в сознание, около 16:00 во вторник", - сообщила во вторник пресс-служба Минздрава Абхазии.

По словам медиков, девушка поступила с повреждением головного мозга, все попытки врачей спасти пациентку оказались напрасными.

В результате стрельбы, которую 22 ноября открыли неизвестные в масках из автомобиля в сторону летней веранды ресторана "Сан-Ремо", погибли два криминальных авторитета - Алхас Авидзба и Астамур Шамба. Официантка, которая в этот момент подошла к столику, получила огнестрельные ранения в голову и в критическом состоянии была доставлена в городскую клиническую больницу, а затем в реанимацию Республиканской больницы. У девушки остался двухлетний ребенок, на работу в ресторан она пришла два месяца назад. Еще трое получили ранения различной степени тяжести, но их жизнь вне опасности.

23 ноября прокуратура возбудила уголовные дела по факту умышленного убийства, покушения на умышленное убийство двух и более лиц, общеопасным способом совершенного группой лиц по предварительному сговору, а также незаконного хранения, ношения, перевозки огнестрельного оружия, совершенного группой лиц по предварительному сговору.