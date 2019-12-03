В Волгограде двоих контрактников осудили за избиение сослуживцев

ВОЛГОГРАД, 3 декабря. /ТАСС/. Волгоградский гарнизонный суд приговорил военнослужащих по контракту Завура Измаилова к четырем годам колонии, а Аслана Хугаева к одному году колонии-поселения за избиение сослуживцев. Об этом во вторник сообщается на сайте гарнизонного суда.

"Измаилов признан виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, связанном с унижением чести и достоинства потерпевшего и сопряженном с насилием, повлекшим тяжкие последствия. Он же признан виновным в нанесении побоев начальнику, совершенном группой лиц во время исполнения им обязанностей военной службы. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Аслан Хугаев признан виновным в нанесении побоев начальнику, совершенном группой лиц во время исполнения им обязанностей военной службы, ему назначено наказание в виде лишения свободы на год в колонии-поселении.