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В Волгограде двоих контрактников осудили за избиение сослуживцев

Завур Измаилов получил четыре года колонии общего режима, Аслана Хугаева приговорили к году в колонии-поселении

ВОЛГОГРАД, 3 декабря. /ТАСС/. Волгоградский гарнизонный суд приговорил военнослужащих по контракту Завура Измаилова к четырем годам колонии, а Аслана Хугаева к одному году колонии-поселения за избиение сослуживцев. Об этом во вторник сообщается на сайте гарнизонного суда.

"Измаилов признан виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, связанном с унижением чести и достоинства потерпевшего и сопряженном с насилием, повлекшим тяжкие последствия. Он же признан виновным в нанесении побоев начальнику, совершенном группой лиц во время исполнения им обязанностей военной службы. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Аслан Хугаев признан виновным в нанесении побоев начальнику, совершенном группой лиц во время исполнения им обязанностей военной службы, ему назначено наказание в виде лишения свободы на год в колонии-поселении.

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