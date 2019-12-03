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СК в Дагестане возбудил дело в отношении няни, подозреваемой в смерти трехлетнего ребенка

Девушка ударила ребенка, который полез на шкаф за сладостями, по ногам, из-за чего девочка упала и сильно ударилась головой

МАХАЧКАЛА, 3 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении работавшей няней жительницы Дагестана, которая подозревается в причинении смерти по неосторожности малолетней. Об этом сообщила журналистам во вторник пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Дагестану возбуждено уголовное дело в отношении 23-летней жительницы города Дербента. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 2 декабря 2019 года примерно в 12:00 мск работающая няней по найму девушка у себя в квартире ударила по ногам стоявшей на кухонном шкафу трехлетней девочке, которая залезла на шкаф за сладостями. Ребенок упал и сильно ударился головой. От полученных повреждений девочка умерла на месте.

"Подозреваемая задержана в порядке ст. 91, 92 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в ведомстве.

В МВД отметили, что подозреваемая не имела сертификат о прохождении профессиональных курсов няни. Материал в ее отношении направлен в следственные органы для принятия процессуального решения.

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