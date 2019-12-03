Пожар в депо в Уфе потушили

УФА, 3 декабря. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали возгорание в депо в Уфе на площади 120 кв. м, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Главного управления МЧС по Башкирии.

"В 16:03 мск спасатели закончили разбор конструкций горевшего здания и проливку очага, пожар ликвидирован. Дознаватели МЧС и эксперты испытательной пожарной лаборатории устанавливают причину пожара", - сообщили в ГУ МЧС.

По данным ведомства, пожар охватил тепловоз и часть здания депо, расположенного в Орджоникидзевском районе. В результате инцидента пострадали два человека, их состояние врачи оценивали как крайне тяжелое. В Минздраве региона сообщали, что их доставили в республиканский ожоговый центр.