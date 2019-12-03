Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе Оренбург - Орск

ОРЕНБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Четыре человека погибли, еще один получил травмы при столкновении двух легковых автомобилей и грузовика на трассе в Оренбургской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

"На 223-м км автодороги Оренбург - Орск, по предварительным данным, произошло столкновение трех машин - Nissan Almera, Toyota и "КамАЗ". Четыре человека скончались на месте происшествия, один пострадал", - сказал собеседник агентства.

ДТП произошло на территории Кувандыкского городского округа. В пресс-службе уточнили, что на месте работают инспекторы ГИБДД, обстоятельства аварии уточняются.