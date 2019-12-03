Число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем увеличилось до 18

ТАСС, 3 декабря. Количество пострадавших в результате опрокидывания украинского пассажирского автобуса MAN в Богучарском районе Воронежской области увеличилось до 18, сообщил ТАСС во вторник представитель приемного отделения Богучарской районной больницы. Ранее сообщалось, что медики обследовали 17 человек.

"Мы приняли в итоге 18 пострадавших в ДТП под Богучаром. Были госпитализированы восемь человек, из них трое в реанимацию, пятеро - в хирургию", - сказала собеседница агентства, уточнив, что восемь из 18 пострадавших - граждане Украины.

Одного госпитализированного перевели из реанимации в хирургическое отделение, уточнила она. Таким образом, в реанимации остаются два человека, в хирургии - шестеро.

Около 12:30 мск на трассе М-4 "Дон" в Богучарском районе упал в кювет пассажирский автобус, принадлежащий компании "Альфа Транс", находящейся в городе Днепропетровске (Украина). Он следовал по маршруту Днепропетровск - Ростов-на-Дону, в салоне находились 28 человек, в том числе два водителя. Следственным отделом ОМВД России по Богучарскому району после ДТП возбуждено уголовное дело.

ДТП с участием автобуса произошло в сложных погодных условиях. По предварительным данным, 59-летний водитель, гражданин Украины, не справился с управлением, из-за чего автобус перевернулся.