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В Подмосковье в жилом доме произошел взрыв газа

В результате происшествия никто не пострадал

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Врыв бытового газа произошел во вторник вечером в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Солнечногорске. Как сообщили ТАСС в пресс-службе главка МЧС по Московской области, пострадавших нет.

"Хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания произошел в квартире на пятом этаже дома. В результате выбиты входные двери в двух квартирах, также частично повреждены пластиковые элементы окна", - сказал собеседник агентства. Перекрытия и несущие конструкции дома не повреждены.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Теги
Россия
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Молния
Источник: причиной взрыва в доме в Белгородской области стала неисправность газового котла
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