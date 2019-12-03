В Подмосковье в жилом доме произошел взрыв газа

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Врыв бытового газа произошел во вторник вечером в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Солнечногорске. Как сообщили ТАСС в пресс-службе главка МЧС по Московской области, пострадавших нет.

"Хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания произошел в квартире на пятом этаже дома. В результате выбиты входные двери в двух квартирах, также частично повреждены пластиковые элементы окна", - сказал собеседник агентства. Перекрытия и несущие конструкции дома не повреждены.

На месте происшествия работают оперативные службы.