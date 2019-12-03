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Стрельба на станции метро "Рязанский проспект"

Психиатрическую экспертизу назначили полицейскому, открывшему стрельбу в метро Москвы

В сентябре полицейский Алексей Смирнов открыл стрельбу по сотрудникам УСБ, которые пытались его задержать, предполагая, что он может быть причастен к взятке

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Следствие назначило психолого-психиатрическую экспертизу полицейскому Алексею Смирнову, открывшему стрельбу на станции метро "Рязанский проспект" в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

"2 декабря 2019 года следствие назначило Смирнову амбулаторную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, проведение которой поручено экспертам ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, также одному из потерпевших, Лимонову А. А., назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна ответить на вопросы относительно тяжести полученных последним травм", - сказал собеседник агентства.

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По его словам, вопросы, которые ставятся перед экспертами, касаются наличия у Смирнова в момент инкриминируемого ему преступления психического расстройства, заболевания или состояния аффекта, а также нахождения его в состоянии повышенной эмоциональной напряженности. Также будет исследован вопрос о наличии у Смирнова психического расстройства в настоящее время.

Адвокат Смирнова Михаил Корчагин подтвердил ТАСС факт назначения экспертизы. "Среди материалов дела, направляемых на исследование, не указаны видеозаписи происшествия, а также данные о травме головы, которую перенес Смирнов несколько лет назад. Данные обстоятельства, по мнению защиты, могут повлиять на полноту выводов экспертов в случае отсутствия их анализа, что будет являться нарушением права Смирнова на защиту", - сказал он.

По словам Александра Самухова, другого адвоката Смирнова, потерпевший Лимонов сам отказался от личного участия в экспертизе, "в связи с чем она будет проведена только по его медицинским документам периода его госпитализации в НИИ им. Склифосовского после полученных травм".

Вечером 18 сентября Смирнов открыл стрельбу по сотрудникам УСБ, которые пытались его задержать, предполагая, что он может быть причастен к взятке в размере 2 тыс. рублей. По данным Следственного комитета, стрельба произошла в вестибюле станции метро "Рязанский проспект". В результате один сотрудник полиции погиб, второй был госпитализирован в тяжелом состоянии. Подозреваемый полицейский был оперативно задержан. На допросе в СК он заявил, что открыл огонь после внезапно наступившего эмоционального всплеска, который был вызван тем, что сотрудники УСБ попытались спровоцировать дачу взятки.

Теги
РоссияСтрельба на станции метро "Рязанский проспект"
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