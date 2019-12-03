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В Тюменской области опрокинулся автобус с 20 работниками птицефабрики

В результате происшествия пострадали шесть человек

ТЮМЕНЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Водитель автобуса ПАЗ, перевозивший 20 работников тюменской птицефабрики, не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате ДТП шесть человек пострадали, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"Сегодня, около 07:00 часов (05:00 мск) на 7-м километре автодороги Тюмень -Ялуторовск - Денисово - Архангельское в Ялуторовском районе [Тюменская область] водитель автобуса ПАЗ не учел дорожных и метеорологических условий при выборе скорости, не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет. Автобус осуществлял перевозку работников птицефабрики из сел Денисово и Архангельское Исетского района в село Анохино Тюменского района. В момент ДТП в автобусе находились 20 пассажиров. В результате ДТП 67-летний водитель и пять пассажиров - женщины 22, 45 и 55 лет, мужчины 22 и 48 лет - получили различные травмы", - сообщили в пресс-службе.

В региональном управлении МВД уточнили, что водитель и пассажиры получили незначительные травмы, часть из них не были пристегнуты ремнями безопасности. Обстоятельства происшествия выясняются.

Теги
РоссияТюменская область
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