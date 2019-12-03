В Иванове арестовали женщину, выбросившую своего новорожденного ребенка с четвертого этажа

ТАСС, 3 декабря. В Иванове женщина выбросила своего новорожденного сына из окна квартиры на четвертом этаже. Из-за полученных травм ребенок погиб, женщина арестовали, возбуждено уголовное дело, сообщила ТАСС во вторник старший помощник руководителя следственного управления СК России по Ивановской области Ирина Котова.

"В Иванове на улице Кудряшова мать выкинула своего новорожденного ребенка из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, мальчик в возрасте одной недели погиб. Женщина задержана и в настоящий момент находится под стражей, в отношении нее возбуждено уголовное дело по п. "в", ч. 2, ст. 105 УК РФ ("Умышленное причинение смерти малолетнему ребенку")", - сказала собеседница агентства.

Как уточнила Котова, в настоящий момент следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех причин и обстоятельств произошедшего. В том числе будет дана оценка психического состояния женщины. Для этого планируют провести психолого-психиатрическую экспертизу задержанной.