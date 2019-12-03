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Экс-депутат Рады Онищенко задержан в Германии

Сейчас решается вопрос об экстрадиции бывшего парламентария на Украину
Александр Онищенко, 2010 год Владимир Синдеев/ТАСС
Описание
Александр Онищенко, 2010 год
© Владимир Синдеев/ТАСС

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Бывший депутат Верховной рады, подозреваемый на Украине по так называемому газовому делу, Александр Онищенко задержан в Германии. Такую информацию во вторник подтвердили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) Украины.

"Депутата задержали в Германии", - процитировало агентство УНН заявление представителя пресс-службы САП.

В прокуратуре добавили, что сейчас решается вопрос об экстрадиции бывшего парламентария на Украину.

По версии следствия, народный депутат VII и VIII созывов Александр Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой с января 2013 года по июнь 2016 года противоправно получили более 1,6 млрд гривен (около $66,6 млн) в результате реализации природного газа, в результате чего компании "Укргаздобыча" был причинен значительный материальный ущерб. Высший антикоррупционный суд Украины арестовал полмиллиона евро средств Онищенко как подозреваемого по газовому делу.

Онищенко с 2016 года скрывается от украинского следствия. По неофициальной информации, все это время он проживал в Испании.

В марте 2018 года он заявил, что располагает аудио записями, на которых тогда еще президент Украины Петр Порошенко угрожает ему уголовными делами, если он откажется организовать голосование в парламенте за "нужные" законопроекты. Позднее украинские журналисты встретились с Онищенко за границей, после чего сообщили, что он владеет информацией о том, что соратники Порошенко в Раде пытались подкупить депутатов, чтобы организовать голосование в интересах главы государства.

Теги
УкраинаГермания
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