{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК возбудил дело в отношении пензенского депутата, задержанного за вождение в пьяном виде

Подозреваемый предъявил полицейским поддельное удостоверение сотрудника Генеральной прокуратуры Российской Федерации

ТАСС, 3 декабря. Следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата Заксобрания Пензенской области Владимира Вдонина, которого задержали нетрезвым за рулем автомобиля и имел при себе поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры РФ. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте следственного управления СК по региону.

"В отношении депутата Законодательного собрания Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Приобретение, хранение, перевозка в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения")", - указано в сообщении.

По данным следствия, депутат был задержан утром 30 ноября за рулем автомобиля, "находясь в состоянии алкогольного опьянения". "На улице Измайлова в городе Пензе он был остановлен инспекторами ДПС. Подозреваемый предъявил полицейским заведомо поддельное удостоверение сотрудника Генеральной прокуратуры Российской Федерации", - сказано в сообщении.

В тот же день Вдонина исключили из рядов "Единой России" и вывели из состава партийной фракции в Заксобрании. Спикер регионального парламента Валерий Лидин подчеркнул при этом, что поведение депутата противоречит партийному уставу и общечеловеческим нормам.

Согласно данным, размещенным на сайте Заксобрания Пензенской области, Владимир Вдонин родился в 1976 году. Занимает должность генерального директора ОАО "Маяк" - одного из старейших в России предприятий по производству бумаги и картона. 10 сентября 2017 года был избран депутатом Заксобрания Пензенской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 13. Входит в комитет по экономической политике.

Теги
РоссияПензенская область
Реклама на ТАСС
Взрыв газа в жилом доме под Белгородом
Число пострадавших при взрыве газа в доме под Белгородом возросло до пяти
Из-под завалов извлекли женщину
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС