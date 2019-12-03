СК возбудил дело в отношении пензенского депутата, задержанного за вождение в пьяном виде

ТАСС, 3 декабря. Следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата Заксобрания Пензенской области Владимира Вдонина, которого задержали нетрезвым за рулем автомобиля и имел при себе поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры РФ. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте следственного управления СК по региону.

"В отношении депутата Законодательного собрания Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Приобретение, хранение, перевозка в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения")", - указано в сообщении.

По данным следствия, депутат был задержан утром 30 ноября за рулем автомобиля, "находясь в состоянии алкогольного опьянения". "На улице Измайлова в городе Пензе он был остановлен инспекторами ДПС. Подозреваемый предъявил полицейским заведомо поддельное удостоверение сотрудника Генеральной прокуратуры Российской Федерации", - сказано в сообщении.

В тот же день Вдонина исключили из рядов "Единой России" и вывели из состава партийной фракции в Заксобрании. Спикер регионального парламента Валерий Лидин подчеркнул при этом, что поведение депутата противоречит партийному уставу и общечеловеческим нормам.

Согласно данным, размещенным на сайте Заксобрания Пензенской области, Владимир Вдонин родился в 1976 году. Занимает должность генерального директора ОАО "Маяк" - одного из старейших в России предприятий по производству бумаги и картона. 10 сентября 2017 года был избран депутатом Заксобрания Пензенской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 13. Входит в комитет по экономической политике.