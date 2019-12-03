В Белгородской области в жилом доме произошел взрыв газа

ТАСС, 3 декабря. Хлопок бытового газа произошел в многоквартирном доме в поселке Яковлево Белгородской области, проведена эвакуация. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МЧС по региону.

"В 20:05 мск поступило сообщение, что на улице Шаландина в Яковлево в четырехэтажном многоквартирном доме произошел хлопок бытового газа, есть частичное разрушение стены, проведена эвакуация, проводится обследование", - сказал собеседник агентства. Информации о погибших пока нет.

По данным источника в экстренных службах, пострадали четыре человека. "У двоих из них ожоги", - сказал источник.

В новость внесены изменения (20:55 мск) - добавлена информация о пострадавших.