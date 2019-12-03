Взрыв газа в жилом доме под Белгородом. Главное

В Белгородской области в жилом доме произошел взрыв газа. Обрушилась стена здания. По данным региональной прокуратуры, пострадали шесть человек. Под завалами может находиться еще один человек.
Что произошло
?
В четырехэтажном многоквартирном доме в поселке Яковлево Белгородской области произошел взрыв бытового газа.
Частично обрушилась стена.
Всего в доме прописаны 24 человека, 18 эвакуированы.
Кто пострадал
?
В МЧС России сообщили о пяти пострадавших. Из-под завалов извлекли женщину.
По данным региональной прокуратуры, пострадали шесть человек. Детей среди них нет.
Что известно о причине произошедшего
?
Причиной взрыва стала неисправность газового котла в одной из квартир, сообщил источник в экстренных службах.