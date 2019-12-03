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Взрыв газа в жилом доме под Белгородом. Главное

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В Белгородской области в жилом доме произошел взрыв газа. Обрушилась стена здания. По данным региональной прокуратуры, пострадали шесть человек. Под завалами может находиться еще один человек.

Что произошло

?

В четырехэтажном многоквартирном доме в поселке Яковлево Белгородской области произошел взрыв бытового газа. 

Частично обрушилась стена. 

Всего в доме прописаны 24 человека, 18 эвакуированы.

Кто пострадал

?

В МЧС России сообщили о пяти пострадавших. Из-под завалов извлекли женщину. 

По данным региональной прокуратуры, пострадали шесть человек. Детей среди них нет. 

Что известно о причине произошедшего

?

Причиной взрыва стала неисправность газового котла в одной из квартир, сообщил источник в экстренных службах.

 

Теги
РоссияВзрыв газа в жилом доме под Белгородом
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Взрыв газа в жилом доме под Белгородом
Число пострадавших при взрыве газа в доме под Белгородом возросло до пяти
Из-под завалов извлекли женщину
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