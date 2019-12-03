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Взрыв газа в жилом доме под Белгородом
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Число пострадавших при взрыве газа в доме под Белгородом возросло до пяти

Из-под завалов извлекли женщину

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Число пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме под Белгородом достигло пяти человек, под завалами может находиться еще один. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"Сейчас одну женщину извлекли из-под завалов живой. Всего, таким образом, пострадали пять человек. Еще один человек может находиться под завалом", - сказали в МЧС.

В прокуратуре в свою очередь сообщили о шести пострадавших. "Детей среди них нет. Прокуратурой организована проверка. На место выехал прокурор Яковлевского района. Погибших, предварительно, нет", - сказал собеседник агентства.

Разбор завалов продолжается. Из пострадавшего дома эвакуировали 18 человек. Всего, по предварительным данным, в доме прописаны 24 человека.

В пресс-службе правительства Белгородской области сообщили, что эвакуированных жильцов разместят в круглогодичном детском лагере. На место происшествия выехал губернатор региона Евгений Савченко.

Как сообщили в МЧС, глава министерства Евгений Зиничев по видеоконференцсвязи из Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС поручил оперативно сверить списки прописанных в пострадавшем доме людей со списками эвакуированных, а также уточнить у очевидцев, какое количество людей могло проживать в доме по факту.

Региональное управление СК РФ начало доследственную проверку после ЧП. 

В новость внесены изменения (22:23 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияБелгородская областьВзрыв газа в жилом доме под Белгородом
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