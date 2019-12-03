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Житель КБР наехал на полицейского, который проверял его документы

Злоумышленника задержали, а сотрудника правоохранительных органов доставили в лечебное учреждение

НАЛЬЧИК, 3 декабря. /ТАСС/. Житель Кабардино-Балкарии (КБР) на автомобиле наехал на сотрудника ДПС при проверке документов и скрылся с места происшествия. Злоумышленника поймали, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе МВД по КБР.

"Сотрудники отдельного батальона ДПС УМВД России по городу Нальчик при несении службы по улице Калюжного на одной из автозаправочных станций обратили внимание на водителя автомашины ВАЗ-2110. Юноша предъявил водительское удостоверение, вызвавшее сомнения в подлинности у правоохранителей, как выяснилось впоследствии, удостоверение оказалось фальшивым. В ходе дальнейшего разбирательства водитель неожиданно начал движение автомобиля и попытался скрыться с места происшествия, при этом совершив наезд на инспектора ДПС и протащив его 15 м, после чего сотрудник полиции упал на землю", - говорится в сообщении.

Водитель "десятки" с места происшествия скрылся, однако был задержан в ходе преследования. "Сотрудники МВД по КБР в пригороде Нальчика установили местонахождение и задержали правонарушителя, который, бросив машину, пытался скрыться. Личность злоумышленника установлена, им оказался 20-летний местный житель", - добавили в МВД.

Полицейский доставлен в лечебное учреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Принято решение о поощрении пострадавшего сотрудника полиции.

В настоящее время решается вопрос и привлечении водителя к ответственности по нескольким статьям административного и уголовного законодательства. Следственно управление СК России по КБР проводит доследственную проверку.

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РоссияКабардино-Балкария
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