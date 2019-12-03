Жильцы поврежденного взрывом дома в Белгородской области получат 30 тыс. рублей на расходы

ТАСС, 3 декабря. Власти выплатят жильцам поврежденного взрывом бытового газа дома в поселке Яковлево Белгородской области по 30 тыс. рублей на текущие расходы. Об этом сообщил в среду журналистам губернатор региона Евгений Савченко.

"Все 23 человека, которые здесь проживали, получат по 30 тыс. рублей на текущие расходы. Второй вопрос - имущественные потери. Решение по ним будет принято завтра. Третий вопрос - где люди будут жить. Проблема в течение завтрашнего дня будет решена", - сказал Савченко. Ранее в пресс-службе правительства Белгородской области сообщили ТАСС, что эвакуированные будут размещены в круглогодичном детском лагере.

Губернатор допустил, что потребуется снос дома и постройка нового здания. "Скорее всего, придется строить новый дом, а этот сносить. Но окончательное решение примут эксперты. Завтра планирую встретиться с людьми, где-то в 15 часов, и с каждым переговорить, кто где будет жить до получения постоянного жилья", - резюмировал глава региона.