Спасатели ночью продолжат разбор завалов пострадавшего от взрыва котла дома под Белгородом

ТАСС, 3 декабря. Спасательные работы на месте обрушения части стены дома в поселке Яковлево под Белгородом продолжатся и ночью, так как под завалами может находиться еще один человек. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы УМЧС по Белгородской области Наталья Гончаренко.

Обрушения стены произошло вечером во вторник из-за хлопка газа на первом этаже четырехэтажного дома.

"В данный момент разбор завалов продолжается, человека, который может находиться под завалами, будут искать <...>, [сейчас] остановка работ не планируется, при необходимости они будут продолжаться и ночью", - сказала она.

По ее данным, на месте ЧП находятся сотрудники полиции, они оцепили дом и будут здесь в оцеплении и ночью. Она добавила, что в доме проживали 24 человека, из них 18 эвакуированы.

"Среди эвакуированных семеро детей. Всем пострадавшим предложили проехать в оздоровительный лагерь "Прометей", списки тех, кто туда отправится - еще уточняются", - сказала Гончаренко.