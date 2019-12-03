Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Семь человек пострадали в результате столкновения автобуса и грузового автомобиля в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в среду в экстренных службах.

"На 24-м км трассы М-1 столкнулся междугородный автобус с грузовым автомобилем. Всего в автобусе было 48 человек, семь из них получили травмы", - сказал собеседник агентства. Из семи пострадавших двое госпитализированы.

Автобус следовал из Гродно в Кострому. Все пассажиры отправлены в гостиницу. Причины аварии устанавливаются.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области ТАСС подтвердили информации о ДТП. "Около 23 часов сегодня на 24 км Минского шоссе произошло попутное столкновение грузовой автомашины с полуприцепом и автобуса", - сказали в полиции, добавив, что два человека госпитализированы, еще пятерых осмотрели на месте.