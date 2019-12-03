Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Новой Гвинеи

ТАСС, 4 декабря. Землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано в среду у берегов Папуа - Новой Гвинеи в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился в 69 км к югу от города Кавиенг - центра провинции Новая Ирландия. Очаг залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Папуа - Новая Гвинея лежит в зоне так называемого тихоокеанского огненного кольца. Оно образуется цепочкой сейсмически активных зон и вулканов, в том числе подводных, растянувшихся на 40 тыс. км от берегов Мексики до Новой Зеландии.