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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Новой Гвинеи

Информации о пострадавших не поступало

ТАСС, 4 декабря. Землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано в среду у берегов Папуа - Новой Гвинеи в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился в 69 км к югу от города Кавиенг - центра провинции Новая Ирландия. Очаг залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Папуа - Новая Гвинея лежит в зоне так называемого тихоокеанского огненного кольца. Оно образуется цепочкой сейсмически активных зон и вулканов, в том числе подводных, растянувшихся на 40 тыс. км от берегов Мексики до Новой Зеландии.

Теги
Папуа - Новая Гвинея
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