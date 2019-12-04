{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на северо-востоке Японии

Угрозы цунами в результате подземного толчка нет

ТОКИО, 4 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в среду в районе города Хитати в префектуре Ибараки на северо-востоке главного острова страны Хонсю. Угрозы цунами в результате подземного толчка нет, сообщило на своем сайте национальное Метеорологическое управление, выполняющее функции сейсмологической службы.

Очаг землетрясения находился на глубине 10 км. О пострадавших и разрушениях не сообщается, транспорт работает по расписанию. Расположенные в регионе объекты атомной энергетики не пострадали.

Примерно в этом же районе во вторник также произошел подземный толчок магнитудой 4,7.

Нынешнее землетрясение ощущалось в обширном районе острова Хонсю, включая зону Токио.

Теги
Япония
Реклама на ТАСС
Спасатели с помощью авиации ведут поиски пропавшего на Колыме метеоролога
Мужчина покинул территорию метеостанции 1 декабря и пропал
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС