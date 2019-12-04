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Пять человек пострадали при столкновении двух иномарок в Забайкалье

ДТП произошло на автодороге Могойтуй - Сретенск - Олочи

ЧИТА, 4 декабря. /ТАСС/. Пять человек получили травмы при столкновении двух иномарок на трассе в Забайкальском крае, сообщило в среду региональное управление ГИБДД.

"В Шилкинском районе 45-летняя водитель-женщина автомашины Toyota Corolla выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем Nissan March. В результате ДТП травмы получили трое пассажиров автомашины Nissan March, а также водитель и пассажир Toyota Corolla", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло во вторник вечером на автодороге Могойтуй - Сретенск - Олочи.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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