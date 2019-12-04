Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Алма-Атинской области Казахстана

НУР-СУЛТАН, 4 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в среду в 303 км от Алма-Аты. Об этом сообщила Сеть сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции комитета науки Министерства образования и науки Казахстана.

"Землетрясение зарегистрировано 04 декабря 2019 года в 01:38 алма-атинского времени (22:38 мск). Энергетический класс землетрясения - 11,1. Магнитуда - 5,2", - говорится на сайте ведомства.

По его данным, эпицентр землетрясения располагался в 303 км на северо-восток от города Алма-Ата на территории Казахстана. Очаг залегал на глубине 15 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.