{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Алма-Атинской области Казахстана

Данных о пострадавших не поступало

НУР-СУЛТАН, 4 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в среду в 303 км от Алма-Аты. Об этом сообщила Сеть сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции комитета науки Министерства образования и науки Казахстана.

"Землетрясение зарегистрировано 04 декабря 2019 года в 01:38 алма-атинского времени (22:38 мск). Энергетический класс землетрясения - 11,1. Магнитуда - 5,2", - говорится на сайте ведомства.

По его данным, эпицентр землетрясения располагался в 303 км на северо-восток от города Алма-Ата на территории Казахстана. Очаг залегал на глубине 15 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Теги
Казахстан
Реклама на ТАСС
Спасатели с помощью авиации ведут поиски пропавшего на Колыме метеоролога
Мужчина покинул территорию метеостанции 1 декабря и пропал
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС