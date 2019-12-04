В Иркутской области обрушился мост

ИРКУТСК, 4 декабря. /ТАСС/. Мост через реку Макаровка на автомобильной дороге между Иркутском и Киренском обрушился в среду в Иркутской области после того, как по нему попытался проехать 60-тонный большегрузный автомобиль при максимально допустимой нагрузке на мост в 20 тонн. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"20 тонн допустимая максимальная нагрузка на мост, а вес Scania с полуприцепом составлял более 60 тонн. Соответственно, произошло преломление моста. Пострадавших [в результате обрушения] нет", - сказал собеседник агентства.

Мост является частью автомобильной дороги, связывающей город Киренск - районный центр - с Иркутском. В связи с обрушением дорожники оборудовали временную переправу по льду реки для легкового транспорта. Ледовую дорогу также сделают для грузового транспорта. В районе места происшествия развернут пункт обогрева для водителей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Киренский район с населением 18 тыс. человек находится на северо-востоке Иркутской области.