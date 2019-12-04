Спасатели с помощью авиации ведут поиски пропавшего на Колыме метеоролога

ТАСС, 4 декабря. Спасатели ведут поиски пропавшего работника метеостанции Колымского управления гидрометеослужбы. В операции задействован вертолет Ми-8, так как территория поиска труднопроходима, сообщается в среду на сайте Дальневосточного поисково-спасательного центра отряда (ДВРПСО) МЧС России.

"По информации Колымского управления гидрометеослужбы (УГМС), сотрудник метеостанции 1 декабря покинул территорию метеостанции и пропал. Предполагают, что мужчина пешим ходом отправился с мыса Алевина в город Магадан <…> спасатели Магаданского филиала ДВРПСО МЧС России совместно с сотрудниками УГМС и полиции в вертолете Ми-8 "Поляр - авиа" совершили облет полуострова Кони, который расположен между мысом Олевина и мысом Таран", - говорится в сообщении.

"Вертолету удалось приземлиться на территории маяка на мысе Алевина. Работник маяка рассказал, что вместе с сотрудником метеостанции ушли две собаки, но одна из них вскоре вернулась назад. Ждали, что мужчина и вторая собака тоже вернутся, поэтому не сразу обратились за помощью для проведения поиска", - добавили в ДВРПСО МЧС РФ.

Пока поиски результатов не дали. Работу спасателей осложняет сложная метеообстановка. В среду в Магаданской области - сильный ветер и снег, действует циклон.