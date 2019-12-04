Семерых пассажиров самолета в Хабаровске сняли с рейса из-за опьянения

ТАСС, 4 декабря. Транспортные полицейские в Хабаровске задержали семерых пассажиров самолета, следовавшего из Хабаровска в Иркутск из-за сильного алкогольного опьянения. Их не допустили до полета, сообщается в среду на официальной странице управления на транспорте МВД России по ДФО в соцсети Instagram.

"Поступило сообщение от диспетчера службы авиационной безопасности о том, что в выдвижном рукаве для прохода на борту самолета сообщением "Хабаровск - Иркутск" находятся семеро пассажиров, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения, часть из которых не может передвигаться самостоятельно. Сотрудники полиции сняли мужчин с рейса и доставили их в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Хабаровска", - говорится в сообщении.

По данным МВД, все семеро мужчин являются жителями Республики Бурятия. В отношении правонарушителей возбуждено административное дело по статье 20. 21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения"). По решению мирового суда им назначен штраф в размере до 500 до 600 рублей.