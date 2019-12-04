В Приамурье возбудили уголовное дело после госпитализации ребенка из аквапарка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело после госпитализации ребенка из аквапарка в Благовещенске, сообщается в среду на сайте следственного управления СК РФ по Амурской области.

"В Амурской области возбуждено уголовное дело по факту госпитализации мальчика из аквапарка. Ребенок в состоянии комы вследствие длительной асфиксии доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 3 декабря группа несовершеннолетних из пяти человек в сопровождении двоих взрослых посетили аквапарк в Благовещенске. Девятилетний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, зашел в плавательный бассейн. Не умея плавать, он начал тонуть и погрузился на дно, где находился значительный промежуток времени до того, как был извлечен из воды инструктором-спасателем аквапарка.

"В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отмечается в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения, ребенок находится в реанимации в Амурской областной детской клинической больнице, получает необходимое лечение. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.