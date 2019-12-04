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В Москве сотрудницу банка и ее сына подозревают в краже 8 млн рублей у пенсионера

В настоящее время подозреваемые находятся под домашним арестом

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве сотрудницу банка и ее сына, которые подозреваются в краже у пенсионера около 8 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в полицию обратился 83-летний житель столицы, который сообщил, что с его банковского счета пропали около 8 млн рублей. "Сотрудниками уголовного розыска задержаны подозреваемые, - сказала Волк. - Ими оказались сотрудница банка и ее сын".

Установлено, что женщина, используя свое служебное положение, вошла в автоматизированную систему банка и поменяла владельца расчетного счета на подконтрольное ей физическое лицо. Но обналичить деньги пенсионера женщина не смогла. "При обыске по месту жительства задержанных полицейские изъяли денежные средства в размере 7,5 млн рублей, происхождение которых устанавливается", - рассказала также представитель МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на кражу (ст. 30 и 158 УК РФ). Подозреваемые находятся под домашним арестом.

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