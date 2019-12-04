В Приморье СК возбудил уголовное дело в отношении трех полицейских

ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении троих сотрудников полиции, которые подозреваются в применении недозволенных методов расследования, сообщается на сайте регионального управления.

"С 26 по 28 октября 2019 года в помещении отдела полиции в поселке Кавалерово сотрудники полиции применили недозволенные методы расследования к местному жителю, ставшему очевидцем ранее совершенного преступления в селе Зеркальное Кавалеровского района. По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий со стороны сотрудников МО МВД "Кавалеровский", - говорится в сообщении.

Задержаны трое сотрудников отдела МВД, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено дело о превышении должностных полномочий с применением насилия, оружия и спецсредств (пункты "а" и "б" части 3 статьи 286 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, факт превышения должностных полномочий выявили в ходе проведения проверочных мероприятий сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального управления МВД. Кроме прочего, в отношении сотрудников кавалеровского отдела МВД проводится служебная проверка.