При взрыве газа в доме под Белгородом повреждены восемь квартир

ТАСС, 4 декабря. Восемь из 12 квартир получили различные повреждения при взрыве газа в четырехэтажном жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального управления МЧС.

"По предварительной информации, повреждения получили восемь из 12 квартир. [Диагностический] комплекс "Струна" не планируется задействовать для обследования данного дома, поскольку ранее губернатор области сообщил, что дом, скорее всего, будут сносить", - сказал собеседник агентства.

Следственное управление СК РФ по Белгородской области возбудило уголовное дело по факту взрыва газа по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека").

Как сообщил на своей странице в Instagram в среду утром глава администрации Яковлевского городского округа Андрей Чесноков, спасатели завершили разбор завалов в пострадавшем доме.