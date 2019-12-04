{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрыв газа в жилом доме под Белгородом

При взрыве газа в доме под Белгородом повреждены восемь квартир

Как сообщил глава администрации Яковлевского городского округа Андрей Чесноков, спасатели завершили разбор завалов в пострадавшем доме

ТАСС, 4 декабря. Восемь из 12 квартир получили различные повреждения при взрыве газа в четырехэтажном жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального управления МЧС.

На эту тему
Взрыв газа в жилом доме под Белгородом. Главное

"По предварительной информации, повреждения получили восемь из 12 квартир. [Диагностический] комплекс "Струна" не планируется задействовать для обследования данного дома, поскольку ранее губернатор области сообщил, что дом, скорее всего, будут сносить", - сказал собеседник агентства.

Следственное управление СК РФ по Белгородской области возбудило уголовное дело по факту взрыва газа по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека").

Как сообщил на своей странице в Instagram в среду утром глава администрации Яковлевского городского округа Андрей Чесноков, спасатели завершили разбор завалов в пострадавшем доме.

Теги
РоссияБелгородская областьВзрыв газа в жилом доме под Белгородом
Реклама на ТАСС
Одиннадцать человек пострадали в ДТП с автобусом в Саратове
Инцидент произошел на улице Орджоникидзе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС