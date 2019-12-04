СМИ: шесть человек погибли из-за сильных дождей на Шри-Ланке

ТАСС, 4 декабря. Шесть человек погибли в результате инцидентов, вызванных сильными ливнями на Шри-Ланке. Об этом в среду сообщило агентство "Синьхуа".

По его информации, бушующая с конца прошлой недели стихия нарушила нормальную жизнь свыше 15 тыс. человек. Повреждены более 350 домов, около 900 жителей эвакуированы в безопасные места. В центральной и южной части острова местные власти предупредили о возможности оползней. По сообщениям метеорологов, в ближайшие дни сильные дожди продолжатся.

В понедельник президент страны Готабая Раджапакса призвал сотрудников всех министерств обеспечить нормальные условия проживания и безопасность затронутого стихией населения.