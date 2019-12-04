Пожар на российском траулере в Норвегии ликвидирован

ТАСС, 4 декабря. Спасатели потушили огонь на борту российского рыболовецкого судна, загоревшегося в среду в порту Ботсфьорд на севере Норвегии.

"Пожар ликвидирован около 7:20 (9:20 мск)", - сообщает полиция губернии Финнмарк на своей странице в Twitter.

По данным экстренных служб, пожар начался на камбузе. Экипаж судна был эвакуирован, пострадавших нет, рассказали ТАСС в компании-судовладельце "Мурманрыбфлот 2".

При этом судовладелец не сообщил название траулера, на котором произошло ЧП, заметив, что в норвежском порту стоит несколько судов компании. Согласно данным сервиса Marinetraffic, это траулеры "Северянин II", "Звезда Мурмана" и "Капитан Геращенко".