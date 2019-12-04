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Стрельба на улице в Перми. Главное

Подозреваемый был ранее судим. Он находился в состоянии опьянения
Описание
© Максим Кимерлинг/ТАСС, архив

Ранним утром 4 декабря 50-летний житель Перми открыл стрельбу из охотничьего ружья в Орджоникидзевском районе города.

  • Злоумышленник застрелил прохожую, ранил водителя автомобиля, а после обстрелял наряд группы задержания Росгвардии.
  • Сотрудникам ведомства удалось задержать его с помощью вневедомственной охраны. По последним данным, стрелок получил ранение при задержании. 
  • Врачи оценивают состояние пострадавших как средней тяжести.
  • Подозреваемый был ранее судим. Он находился в состоянии опьянения. Ружьем он владел незаконно.
  • Следственный комитет возбудил дело по статье "Убийство из хулиганских побуждений" и "Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений"(105 УК РФ), а также статье "Посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа" (317 УК РФ).
  • Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил оказать помощь семье погибшей женщины.
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