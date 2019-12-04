Стрельба на улице в Перми. Главное

Ранним утром 4 декабря 50-летний житель Перми открыл стрельбу из охотничьего ружья в Орджоникидзевском районе города.
- Злоумышленник застрелил прохожую, ранил водителя автомобиля, а после обстрелял наряд группы задержания Росгвардии.
- Сотрудникам ведомства удалось задержать его с помощью вневедомственной охраны. По последним данным, стрелок получил ранение при задержании.
- Врачи оценивают состояние пострадавших как средней тяжести.
- Подозреваемый был ранее судим. Он находился в состоянии опьянения. Ружьем он владел незаконно.
- Следственный комитет возбудил дело по статье "Убийство из хулиганских побуждений" и "Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений"(105 УК РФ), а также статье "Посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа" (317 УК РФ).
- Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил оказать помощь семье погибшей женщины.