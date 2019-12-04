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ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье
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Суд продлил срок задержания организатора перевозки по делу о ДТП с автобусом в Забайкалье

Он пробудет под стражей до 7 декабря

ЧИТА, 4 декабря. /ТАСС/. Ингодинский районный суд Читы в среду продлил на 72 часа срок задержания предпринимателя Ивана Стрельникова, организовавшего перевозку пассажиров автобусом, попавшим в аварию в Забайкальском крае, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Суд постановил продлить срок задержания Стрельникова на 72 часа, до 7 декабря", - сказал судья Евгений Ри.

Заседание суда по ходатайству следствия, которое поддержали представитель прокуратуры и адвокат Стрельникова, проходило в закрытом режиме. Это, в частности, было связано с тем, что среди жертв аварии есть несовершеннолетние.

Стрельников ранее не был судим, у него двое несовершеннолетних детей. Его задержали 2 декабря, у него дома и в офисе прошли обыски. Предприниматель подозревается в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек").

Уголовное дело по факту аварии по ч. 3 ст. 238 УК РФ, а также ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более человек") передано по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК. Кроме того, полиция передала в СК уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек").

В новость внесены изменения (10:32 мск) - добавлены подробности. 

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияЗабайкальский крайДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье
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