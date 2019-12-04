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СК опубликовал видео с оружием, из которого житель Перми стрелял в людей

В результате нападения погибла женщина, еще два человека получили ранения
© СК РФ

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет России опубликовал в своем официальном канале в WhatsApp видео с оружием, из которого открыл стрельбу по людям житель Перми.

По данным следствия, утром 4 декабря ранее судимый 50-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, открыл стрельбу на улице в Перми, в результате которой погибла женщина, еще два человека получили ранения. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него проводятся следственные и процессуальные действия. По данным следствия, подозреваемый владел охотничьим ружьем незаконно.

Теги
РоссияПермский край
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