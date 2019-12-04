САРАТОВ, 4 декабря. /ТАСС/. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Саратове увеличилось до 15 человек, ранее сообщалось об 11 пострадавших, сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД области.

"В результате ДТП 15 человек получили травмы", - уточнили в пресс-службе.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, по данным на 12:00 местного времени (11:00 мск) с места ДТП были направлены на госпитализацию 12 человек.

"Состояние их оценивается от легкого до средней степени тяжести, имеются ушибы, все направлены в лечебные учреждения города Саратова для оказания необходимой медицинской помощи", - уточнили в пресс-службе.

По данным ГИБДД, за рулем автобуса находился мужчина 1981 года рождения, он не справился с управлением. Движение не перекрыто, детей среди пострадавших на данный момент нет.