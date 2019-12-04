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В Крыму пограничники задержали иностранца за попытку незаконно попасть на Украину

Гражданин одной из стран СНГ ранее привлекался к административной ответственности

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Пограничники в Крыму задержали гражданина одного из государств СНГ, который пытался в обход пункта пропуска проникнуть на территорию Украины, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Погрануправления ФСБ по региону.

"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым выявлен и задержан гражданин одной из стран СНГ, следующий в обход автомобильного пункта пропуска "Джанкой" в сторону государственной границы", - говорится в сообщении.

В ходе опроса выяснилось, что иностранец ранее привлекался к административной ответственности, а также является подследственным по уголовному делу о грабеже, возбужденному крымскими правоохранительными органами (ч. 2 ст. 161 УК РФ).

Пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на незаконное пересечение госграницы Российской Федерации (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ).

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