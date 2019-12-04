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Более 500 человек эвакуировали из школы в Москве из-за угрозы взрыва

Учебное заведение находится на улице Паустовского

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в школе на юго-западе Москвы, эвакуированы более 500 человек. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва по адресу: улица Паустовского, дом 6, корпус 2, где находится школа. Проводится эвакуация школьников и учителей, здание покинули около 500 детей и 30 сотрудников", - сообщил собеседник агентства.

В настоящий момент на месте работают специалисты экстренных служб и кинологи.

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Россия
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