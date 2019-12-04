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Взрыв газа в жилом доме под Белгородом

Четыре человека находятся в реанимации после взрыва газа в доме под Белгородом

Три женщины получили ожоги, а у мужчины врачи диагностировали перелом лицевых костей черепа
' Антон Вергун/ТАСС/МЧС России/Ruptly'

ТАСС, 4 декабря. Четыре человека находятся в реанимации областной больницы Белгорода после взрыва и последующего частичного обрушения в четырехэтажном доме в поселке Яковлево Белгородской области, сообщил в среду ТАСС начальник отдела по взаимодействию со СМИ правительства региона Сергей Лукинов.

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Ранее прокуратура и врачи сообщали, что всего в результате происшествия пострадали шесть человек, а в реанимации в тяжелом состоянии находится один человек.

"В областной больнице Белгорода сейчас находятся четверо пострадавших после взрыва в Яковлево, они сейчас в реанимации. Из них у троих женщин - ожоги, у мужчины - перелом лицевых костей черепа", - сказал Лукинов, уточнив, что еще двое пострадавших находятся в районной больнице.

Собеседник агентства добавил, что трех женщин из реанимации областной больницы Белгорода врачи планируют к вечеру среды перевести в ожоговое отделение для дальнейшего лечения. "Потому что [их] ожоги не глобальные, это ожоги волосяной части головы, кистей рук и лица. Также у пострадавших в районной больнице - у одной женщины зафиксированы ссадины бедер и плеч, у второй - сотрясение головного мозга", - пояснил Лукинов.

Он отметил, что вся медпомощь предоставляется пострадавшим в полном объеме, необходимости перевозки в другое медучреждение за пределами области нет. "Врачи уверены, что их квалификации вполне хватает. Родственники имеют возможность посещать всех пострадавших", - добавил Лукинов.

Теги
РоссияБелгородская областьВзрыв газа в жилом доме под Белгородом
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