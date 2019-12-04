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На Алтае возбудили дело из-за смерти мальчика, выпившего жидкость из найденной бутылки

Виновнику грозит наказание до двух лет лишения свободы

ТАСС, 4 декабря. В Алтайском крае возбудили уголовное дело из-за смерти 9-летнего мальчика, который выпил из найденной бутылки жидкость. Об этом сообщается в среду на сайте краевого управления СК.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении. Отмечается, что максимальное наказание по инкриминируемой статье - лишение свободы на два года.

Инцидент произошел днем 1 ноября на одной из улиц в селе Панкрушиха. Четверо детей 9-14 лет нашли бутылку с жидкостью, которую приняли за лимонад и выпили. В результате все четверо попали в больницу, а 26 ноября один из мальчиков умер.

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РоссияАлтайский край
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