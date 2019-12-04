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Уголовное дело возбудили о хищении бюджетных средств в Фонде капремонта в Петербурге

На прошлой неделе сотрудники силовых структур провели обыски в региональном Фонде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о хищении средств, выделенных из бюджета Петербурга на модернизацию автоматизированной системы управления капитальным ремонтом, возбудили правоохранительные органы. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

"Выявлен ущерб бюджету Санкт-Петербурга. Денежные средства были выделены на модернизацию автоматизированной системы управления, используемой фондом при организации проведения капитального ремонта, учете взносов собственников и формировании отчетности перед органами исполнительной власти. Однако фактически работы не произведены", - сказано в распространенном ведомством сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о "Мошенничестве в особо крупном размере". Расследование продолжается.

На прошлой неделе в Фонде капитального ремонта Санкт-Петербурга прошли обыски. Как сообщал ТАСС источник в силовых структурах, оперативно-следственные мероприятия прошли без задержаний.

Некоммерческая организация "Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" учреждена комитетом по управлению городским имуществом. Деятельность фонда направлена на обеспечение организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Санкт-Петербурга.

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РоссияСанкт-Петербург
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