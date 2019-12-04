В Ростовской области сотрудник ГИБДД застрелил напавшего на патруль мужчину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 декабря. /ТАСС/. Сотрудник ГИБДД в городе Красный Сулин Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Сотрудники ГИБДД во время дежурства остановили автомобиль ВАЗ-21053, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Пока полицейские оформляли протокол, к ним подошел нетрезвый мужчина и агрессивно потребовал отпустить нарушителя.

"На законное требование сотрудников предъявить документы, удостоверяющие личность, неизвестный достал из-под куртки предмет, по внешним признакам схожий с пистолетом Макарова, передернул затвор, направил его в сторону инспектора ДПС, находящегося в служебном автомобиле, и стал производить выстрелы", - сообщили в пресс-службе.

Второй полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух, однако злоумышленник на это не отреагировал, после чего сотрудник ГИБДД несколько раз выстрелил в него. "От полученных ранений мужчина скончался на месте", - отметили в пресс-службе.

Погибшим оказался 24-летний местный житель, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. "Назначено проведение служебной проверки, устанавливается правомерность применения сотрудниками полиции табельного оружия", - добавили в пресс-службе.

В региональном управлении СК сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье об угрозе применения насилия к сотруднику ДПС (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Следователи намерены также проверить, насколько правомерно сотрудник полиции применил табельное оружие.

