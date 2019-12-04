Мосгорсуд отправил на повторное рассмотрение вопрос об аресте квартиры Майкла Калви

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду отправил на повторное рассмотрение ходатайство следствия о наложении ареста на московскую квартиру основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, передает корреспондент ТАСС.

В чем обвиняют Майкла Калви

Банк "Восточный" против инвестфонда Baring Vostok. В чем обвиняют Майкла Калви

На эту тему

"Постановление суда первой инстанции отменить, отправить дело на новое рассмотрение в Басманный суд Москвы", - огласила решение судья.

Таким образом, была частично удовлетворена жалоба представителей защиты Калви, которые настаивали на незаконности ареста единственного жилья их подзащитного, половина которого принадлежит его супруге.

Согласно оценке следствия, цена квартиры Калви составляет около 48 млн рублей. Следствие считало, что в случае вынесения обвинительного приговора по делу она могла быть использована для погашения ущерба.

Мосгорсуд в среду также оставил под арестом 7,5 млн рублей на банковском счете Калви. "Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила решение судья.

По мнению следствия, арестованные деньги могут быть использованы для возмещения ущерба в случае вынесения обвинительного приговора по делу.

В свою очередь защита настаивает на том, что арестованные деньги - это накопления от заработной платы Калви, полученные законным способом.

В новость были внесены изменения (12:14 мск) - добавлены подробности.