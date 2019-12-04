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Судовладелец сообщил, что моряки вернулись на горевший в Норвегии российский траулер

В компании "Мурманрыбфлот 2" отметили, что возгорание произошло в баке с мусором на камбузе судна, ущерба траулеру нет

МУРМАНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Эвакуированный экипаж российского рыболовецкого судна, загоревшегося в среду в порту Ботсфьорд на севере Норвегии, вернулся на борт после ликвидации пожара. Об этом сообщили ТАСС в среду в компании-судовладельце "Мурманрыбфлот 2".

"Моряки вернулись на борт, пострадавших нет", - сказали в компании, добавив, что ЧП произошло на траулере Galatis. В компании отметили, что возгорание произошло в баке с мусором на камбузе судна, ущерба траулеру нет. Траулер должен выйти в рейс в январе.

Ранее полиция губернии Финнмарк на своей странице в  Twitter сообщила, что пожар ликвидирован около 7:20 (9:20 мск).

По данным сервиса Marinetraffic, судно Galatis - траулер с валовым тоннажем 889 тонн, дедвейтом 425 тонн. Его длина 54,8 м, ширина 10,15 м. Год постройки - 1970-й.

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Норвегия
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