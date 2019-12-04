Суд предложил вернуть на доследование дело о гибели восьми пожарных в Москве в 2016 году

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Председательствующий по делу о гибели восьми пожарных при тушении пожара на складе в 2016 году в Москве, обвиняемыми по которому проходят двое их коллег, предложила вернуть дело на доследование. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала Преображенского районного суда.

"Обвинение составлено с нарушением требований УПК РФ, есть основания вернуть дело на доследование", - предложила судья.

Обвиняемыми по делу проходят начальник управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве Дмитрий Ширлин и старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения ФПС ЦУКС ГУ МЧС России по Москве Сергей Барсуков. По версии следствия, они проявили халатность при тушении пожара, не предприняв меры, чтобы снять пожарных с кровли здания, которая впоследствии обрушилась. С доводами следствия согласны и родственники погибших. Защита же считает, что кровля рухнула из-за взрыва, но следствие не проводило взрывотехническую экспертизу.

Пожар на Амурской улице в Москве произошел вечером 22 сентября 2016 года. Огонь стремительно распространился на огромную площадь, произошло обрушение кровли на площади порядка 100 кв. метров, когда на ней находились 20 пожарных, восемь из которых упали вместе с обрушившейся кровлей и погибли. Пожар удалось потушить спустя 14 часов.

В новость были внесены изменения (11:55 мск) — добавлены подробности по тексту.