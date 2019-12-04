Источник: в Москве задержали болельщика "Спартака" по делу о драке фанатов в Петербурге

"Все так, [задержан] в Москве. <...> Он [проходит] как свидетель по той драке на [набережной] канала Грибоедова, доставят в Питер", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

ТАСС, 4 декабря. Болельщик футбольного клуба "Спартак" Валерий Бевз задержан в Москве, его доставят в Петербург для опроса в качестве свидетеля по уголовному делу о драке в центре города, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Драка фанатов произошла 12 мая этого года в центре Петербурга у Казанского собора на набережной канала Грибоедова. По информации очевидцев, в драке участвовали около 15 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ о хулиганстве. 12 мая в Петербурге прошел матч между московским ЦСКА и "Зенитом", игра завершилась победой петербургской команды со счетом 3:1.

1 декабря в Петербурге состоялся матч московского "Спартака" и "Зенита", встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу петербургского клуба. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что еще до матча в городе были задержаны около 90 футбольных фанатов за мелкое хулиганство, большинство из которых поддерживали "Спартак". После этого суды Петербурга оштрафовали 30 болельщиков на 500 рублей, еще троих отправили на 15 суток под арест.

На самом матче фанаты вывешивали оскорбительные баннеры в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы и выкрикивали оскорбления, из-за чего администрации стадиона пришлось временно включить шумовую глушилку. Также фанаты жгли запрещенную пиротехнику.