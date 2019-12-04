Резервуар "Транснефти" загорелся в Татарстане

ТАСС, 4 декабря. Пожар произошел на нефтеперекачивающей станции "Калейкино" АО "Транснефть - Прикамье" в Альметьевском районе Татарстана. Сейчас он потушен, данных о пострадавших пока нет. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"Могу подтвердить, что пожар потушен. Огня нет, идет дым. Пожар произошел на резервуаре объемом 20 тыс. кубических метров, который был выведен из эксплуатации. Там проводились демонтажные работы сотрудниками подрядной организации. Во время этих работ вспыхнул пожар. Данных по пострадавшим пока нет", - сказал Демин, добавив, что инцидент не повлиял на функционирование нефтетранспортной системы.

Информация МЧС

В пресс-службе главного управления МЧС по республике в свою очередь сообщили о локализации возгорания. "Работники ПАО "Транснефть" проводили плановые работы по очистке неэксплуатируемого резервуара объемом 20 тыс. кубических метров, происходит горение неэксплуатируемого резервуара снаружи и в обваловании, внутри резервуара сильное задымление. В 11:12 мск локализация пожара на площади 20 кв. метров", - говорится в сообщении.

Причины происшествия устанавливаются. На месте ЧП работают силы и средства Альметьевского пожарно-спасательного гарнизона - 71 человек и 21 единица техники.

​​Нефтеперекачивающая станция "Калейкино" - одна из крупнейших в структуре АО "Транснефть-Прикамье". НПС объединяет пять головных нефтенасосных станций (включая НПС "Калейкино-1" и НПС "Калейкино-3"), обеспечивает транспортировку нефти из Татарстана, Удмуртии, Башкирии, Западной Сибири на заводы Центральной России, а также в ближнее и дальнее зарубежье.

В новость в 12:03 мск внесены изменения - добавлены подробности.