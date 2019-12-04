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Дело в отношении экс-замгендиректора РКК "Энергия" Белобородова направлено в суд

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении бывшего заместителя гендиректора РКК "Энергия" Алексея Белобородова, обвиняемого в покушении на хищение 31,5 млн рублей, направлено в суд. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя генерального директора ПАО "РКК "Энергия" Алексея Белобородова, - сообщила Врадий. - Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу".

 

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